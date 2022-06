‘Denk er maar eens over na hoeveel porno je wilt kijken in een week. Als jij het oké vindt om dat twee keer in de week te doen, dan kan dat prima zijn’, zegt onderzoeker Hans van Dijk. Wat een verschrikkelijk advies. Dit soort psychologie is de dood voor het evangelie. Als je mensen hoop wilt geven in deze wereld en hun bevrijding van schuldgevoelens wilt brengen, bereik je dat niet door zonde met mate te consumeren. Zou er niet een link kunnen bestaan tussen het toelaten van porno en het feit dat er zo vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt? De echte uitweg is wedergeboorte door de Heilige Geest. Dát – en niet zelfbeheersing – geeft echte hoop.