Kerk en Koninkrijk

Enkele CGK’ers schrijven over de koers van twee gemeenten in hun kerkverband (ND, 3 juni). In die context schrijven zij: ‘Hoeveel te meer dienen we ons in Gods Koninkrijk te houden aan datgene wat we met elkaar afspreken.’ De CGK-broeders zouden niet de woorden ‘Gods Koninkrijk’ moeten gebruiken als zij het over een kerkverband hebben. Als ze dat wel doen, zullen ze zichzelf moeten confronteren met de vraag of de CGK-synode naast die ene deur (Jezus Christus) een tweede (een synodebesluit) veronderstelt. In het licht van Gods Koninkrijk spreken we misschien wat minder absoluut over onze kennis van ‘Gods wil’, ‘zonde’ en ‘vermanen’.