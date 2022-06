Liefde(loos)

De uitzending van Nieuwsuur over het synodebesluit van de Christelijke Gereformeerde Kerken over vrouw en ambt heeft nogal wat reacties opgeroepen, waaronder in het ND. Naar mijn mening waren die reacties niet altijd even verheffend. Ik struikelde met name over de ingezonden brief van Jan van der Kamp over het optreden van de ‘behoudende kant’ (ND, 2 juni). Hij vergeleek hun houding met die van de farizeeën, toen ze een overspelige vrouw tot Jezus brachten om zijn oordeel te vernemen. Hoe je er ook over denkt, duidelijk mag zijn dat de mening van het orthodoxe deel van de kerk veelal wordt gekenmerkt door liefde, eerbied en ontzag voor God en zijn Woord.