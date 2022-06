Vicieuze cirkels voor vluchtelingenjongeren: ‘De overheid werpt allerlei hobbels op’

Naar aanleiding van de artikelen over het gebrek aan begeleiding van vluchtelingjongeren (ND, 3 juni), kan ik ook nog wel een sterk staaltje vertellen, in dit geval niet over jongeren die al een status of een permanente verblijfsvergunning hebben, maar over jongeren die nog in een procedure zitten en dus op een azc wonen. Ook zij krijgen vaak grote problemen na hun achttiende verjaardag. Ze mogen dan niet meer naar school.

Dat wil zeggen: als ze in het jaar dat ze achttien worden een opleiding hebben afgemaakt, mogen ze sowieso niet beginnen aan een nieuwe opleiding. In de loop van de jaren heb ik voor een paar jongeren geprobeerd iets te regelen, maar dat is niet gelukt. Scholen zijn gebonden aan de wet en kunnen niet zomaar een le..

