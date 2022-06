Vragen of een gemeente het kerkverband wil verlaten is funest kerkelijk groepsdenken

Predikant Anton Egas en enkele andere christelijk-gereformeerden stellen de vraag of het niet de meest eenvoudige en eerlijke oplossing is dat de christelijk-gereformeerde en Nederlands-gereformeerde samenwerkingsgemeente Het Anker uit Lelystad de band met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) doorsnijdt en Nederlands-gereformeerd wordt (ND, 3 juni).

De reden is de bevestiging van zusters in de gemeente. Nog tijdens de generale synode heeft Egas al publiekelijk te kennen gegeven ‘uitgepraat’ te zijn.

Het is zeker in de kerk altijd een goede en nodige test zich af te vragen of een manier van denken in overeenstemming is met het bijbels getuigenis. Bij deze oproep kan de uitkomst van een dergelijke proef op de som naar mijn stelli..

