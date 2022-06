Ook de ChristenUnie gaat overwegend mee in de vernietigende stroom van de regeringspartijen

Ravage op camping in Roermond in 2021 na de overstroming en hevige regenval.

De mensheid staat op een kruispunt in de geschiedenis. De mensen die nu leven bepalen of we de aarde leefbaar houden of onleefbaar maken voor komende generaties. Steeds vaker krijgen we voorproefjes van wat komen gaat als we de koorts van de aarde verder laten oplopen: dichtbij de overstromingen in Limburg, ver weg de hongersnood in Madagaskar en de hittegolven in Canada en India.

Een met kennis en rijkdom gezegend land als Nederland heeft de verantwoordelijkheid om voorop te lopen in het beperken van de opwarming van de aarde.

tempo

De realiteit is anders. In Europa loopt Nederland vrijwel achteraan in de energietransitie en de Nederlandse overheid is zelfs door d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .