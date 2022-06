Weinig huizen, veel vluchtelingen

Hier in Gloucester en directe omgeving worden momenteel ongeveer vierhonderd vluchtelingen opgevangen in hotels. Mijn man is dominee in de Anglicaanse Kerk hier, vlak bij een van de hotels. We hebben tien nieuwe kerkleden sinds begin maart, allemaal gevluchte Iraniërs. Het zijn nieuwe christenen en ze doen inmiddels een doop- en belijdenisvoorbereidingscursus bij mijn man.

Het is een voorrecht en zegen om hen in onze (vrij traditionele) gemeente te mogen verwelkomen en we leren veel van elkaar.

We maken ons wel zorgen over waar ze straks terechtkomen (en inderdaad, er zijn veel te weinig huizen beschikbaar, niet alleen voor vluchtelingen). Net als in Nederland hebben ze niet altijd zicht op een verblijfsvergunning.

En dat brengt..

