Help álle kwetsbare groepen aan een sociale huurwoning

De reden dat het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel vol zit, is vooral te verklaren vanwege de krapte op de woningmarkt. Statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning - kunnen in de huidige tijd van krapte vaak geen sociale huurwoning krijgen, en blijven daarom in het azc zitten waardoor er geen plek meer is daar voor nieuwkomers, met alle gevolgen van dien.