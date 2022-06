Heggen gaan ons veel meer natuurrendement opleveren dan louter bos

Een heg heeft in het landschap zoveel verschillende functies, dat je er meerdere problemen in een keer mee kunt oplossen. Zo helpt een heg goed tegen overstromingen.

Een eeuw geleden kwamen heggen algemeen voor in Nederland. Sindsdien is meer dan 225.000 kilometer heg gerooid. Dit kwam vooral door de uitbreiding van woongebieden en de ruilverkaveling. Nu worden heggen nog steeds weggehaald na samenvoeging van land en om het rendement te verhogen. Als gevolg van deze schaalvergroting zit Nederland de laatste tientallen jaren in de problemen. Door het verwijderen van de heggen en een teveel aan dieren en mensen op een klein oppervlak staan biodiversiteit, natuurwaarden en waterkwaliteit onder druk. Daarnaast is het gevaar van overstromingen en droogte toegenomen.

Heggen vervullen in het landschap belangrijke functies. En het gaat niet alleen maar om natuur. Heggen vangen ook ammoniak en pesticiden op. Z..

