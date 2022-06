Laat studenten niet langer in de kou staan

Door stijgende energieprijzen en het gebrek aan overheidssteun komen studenten in financiële problemen, waarschuwt de Landelijke Studentenvakbond (ND, 31 mei). Het wordt tijd dat het kabinet deze energiearmoede onder studenten erkent.

In de richtlijn die minister Carola Schouten heeft opgesteld, wordt gemeenten geadviseerd studenten uit te sluiten van het recht op energietoeslag.

Wie veel energie verbruikt in verhouding tot zijn inkomen, zou onder het label energiearmoede kunnen vallen. Dat kan sneller het geval zijn dan men vaak denkt. Het energieverbruik en de tarieven hebben hier beide invloed op.

Een deel van de Nederlanders die in verhouding veel geld aan energie betalen, vallen niet alleen onder het label energiearmoede, maar lijden ook letterlijk aan armoede. Waar een zuinigere levensstijl voor anderen nog uitkomst kan bieden, schiet die maatregel voor deze groep tekort. Een extra warme trui, de thermostaat een graad lager en de washand in plaats van de douchebeurt kunnen voor deze groep niet verhinderen dat het geld opraakt. Dat kan een einde aan gevarieerde maaltijden of een verwarming op koude dage..

