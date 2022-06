Kun je een niet-gelovige vragen een preek van de leek te houden? Joris Luyendijk presenteert zichzelf als ‘iemand die niet gelooft op de manier waarop veel kerkgangers dit vermoedelijk doen’ (ND, 23 mei). Hij kreeg de vraag het leesrooster te volgen en te preken over Openbaring 21 vers 1-6. Voor mij als gelovige een dierbaar gedeelte, dat mij troost en hoop geeft. Luyendijk zelf heeft er niets aan. Hij heeft geen troost en hoop nodig. Hij heeft het best en als er iets slechts is in zijn leven, draait hij het om tot iets goeds. Hij gelooft in de wetten van yin en yang. Geen yin zonder yang. Zonder verdriet geen vreugde. Een wereld zonder verdriet is de moeite niet waard. Mensen die héél veel verdriet hebben in de ‘Marioepols’ van deze wereld, komen er bij Joris bekaaid af. Ze denken een oase te vinden in het visioen van de Openbaring, maar ze lopen recht op een fata morgana af. Zo zingt Luyendijk het oude liedje van Marx en Freud. Geen God, geen hoop, geen troost. Tenminste, als het visioen bedrog zou zijn. Gelukkig kan hij daar geen zinnig woord over zeggen.