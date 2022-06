Tweede deel van de krant is vernieuwd

Een krant draait allereerst om nieuws, achtergronden en opinie. Dát is de kern van ons bestaan. Maar het aanbod is diverser dan alleen de harde kant van de journalistiek. Het dagelijkse menu bevat daarom ook rubrieken die niet direct gerelateerd zijn aan nieuws, zoals interviews in de serie Houvast, tv-recensies in de rubriek TV vooraf, recepten en weerberichten.

Dat tweede deel van de krant is vanaf vandaag compleet vernieuwd. Na de opiniepagina’s zijn de rangschikking, de rubrieken en vormgeving aangepast met als doel de lezer meer helderheid, overzicht én inhoud te bieden.

herinrichting

Deze vernieuwing was nodig omdat de pagina’s in de loop van de jaren waren verrommeld. Een krant is in een bepaald opzicht vergelijkbaar met een tuin. Planten groeien en bloeien en sterven af. Straatwerk verzakt en tuinmeubilair is aan vervanging toe. Met regelmaat een snoeibeurt of een nieuwe plant helpt, maar soms is herinrichting onvermijdelijk.

Eerst dit

Bij herinrichten verdwijnen geliefde plekjes. De beursberichten zijn niet meer dage..

