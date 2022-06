Waarom we in Nederland wel meer Pinksteren kunnen gebruiken

Wie heeft er behoefte aan een wonderverhaal uit de eerste eeuw? Volgens theoloog Peter-Ben Smit is het verhaal van Pinksterfeest juist verrassend actueel en heeft het wat te zeggen in een tijd van polarisatie.

Het komende Pinksterweekend roept de vraag op of we in Nederland niet met een beetje minder Pinksteren toe kunnen. Want wie viert dit feest nog en waarom zou zo’n feest de kalender moeten bepalen? Wie de achtergronden van het feest kent, zal echter willen betogen dat we in een tijd van polarisering en oorlog eerder een beetje meer dan een beetje minder Pinksteren nodig hebben.

Het verhaal biedt een visioen van gemeenschap en voor een verbindende en waarderende omgang met culturen. Dit visioen is natuurlijk van belang voor wie het wil ontvangen als een visioen van Godswege en zich daardoor wil laten bewegen. Het is ook ‘als verhaal’ van belang voor wie meer algemeen op zoek is naar inspirerende verhalen die aangeven hoe je je de were..

