Zoek elders de eigen moslimbroeders op

Is het geen beter idee dat ze haar tijd besteedt aan een reis naar haar moslimbroeders in Algerije, Turkije, Burkina Faso en andere islamitische landen, om hen te wijzen op hun misdadige christenvervolgingen?

Als Dijk in dezelfde uitgave van het Nederlands Dagblad verder bladert, kan ze in de bijlage Kerk in de knel, een initiatief van samenwerkende hulporganisaties, lezen hoe haar geloofsbroeders in de islam omgaan met Dhea en vele andere christenen. Het gaat in die bijlage over 360 miljoen christenen die lijden onder geloofsvervolging. Er is werk zat voor haar.

