Mijn mening: Hoe moet het vertrouwen tussen overheid en burgers hersteld worden?

Er is te veel afstand tussen de overheid en haar burgers, zei Kim Putters deze week bij zijn afscheid als SCP-directeur. Hij maakt zich zorgen, omdat de verschillen tussen groepen in de samenleving toenemen en de kansenongelijkheid groeit. Putters is niet de enige die dit concludeert en zich zorgen maakt. Zo schreef de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag dat de overheid in coronatijd nog verder af is komen te staan van de burger.