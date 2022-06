Het kabinet zet rond de opvang van Oekraïners de Tweede Kamer buitenspel

Voor de opvang van Oekraïners is een beroep gedaan op het staatsnoodrecht. De vraag is waarom het kabinet een dergelijk machtsmiddel inzette, want het draagvlak is groot en de opvang verliep dan ook vlekkeloos.

Op donderdag 31 maart sprak de Oekraïense president Zelensky via een reusachtig scherm de Tweede Kamer op indrukwekkende wijze toe. Op dat moment werden in ons land al wekenlang kantoorpanden omgebouwd, gymzalen leeggeruimd en huizen opengezet voor Zelensky’s landgenoten. Velen droegen hun steentje bij, vrijwillig en met liefde, zonder drang of dwang. De samenleving in optima forma. De dag ervoor, woensdag 30 maart, was daar ineens het bericht dat het staatsnoodrecht zou worden geactiveerd.

Een Koninklijk Besluit zette de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking in werking. Een wet uit 1952 werd van stal gehaald omdat er sprake was van ‘buitengewone omstandigheden vanwege een zeer grote toestroom van ontheemden uit Oekraï..

