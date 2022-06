Wat is er christelijk aan lesgeven en wat betekent dat eigenlijk?

In 2017 ging ik weer lesgeven als docent natuurkunde, nadat ik dat ambacht bijna vijftien jaar niet meer had beoefend vanwege andere prioriteiten in mijn werk. Ik besteedde naast het directiewerk een flink aantal uren per week aan het ondersteunen van docenten in gereformeerde en christelijke middelbare scholen. We wilden hen helpen bij het leggen van verbindingen tussen het christelijk geloof en de praktijk van hun lessen. Onze overtuiging was – en is – dat dit bij alle vakken moet kunnen.

Toen ik in 2017 zelf weer voor de klas kwam, werd ik met de weerbarstige realiteit geconfronteerd. Ik dacht: je helpt nu al bijna tien jaar docenten om de christelijke identiteit een serieuze plek in hun lessen te geven, maar wat bak je er nou zelf van? Ik zag er niet heel veel van terug in de lessen die ik gaf; niet in de onderwerpen en niet in de betekenis die ik kon geven. Mijn persoonlijke christelijke identiteit klonk wel door in de dagopeningen, maar die had vaak niets te maken met de daaropvolgende les.

christelijk onderwijs

Ik ben een warm voorstander van christelijk onderwijs. Toen ik in 1974 mijn eerste lessen gaf als onbevoegd student, was dat op het gereformeerd lyceum in Rotterdam. Nu heet diezelfde school ‘GSR – voor en door ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .