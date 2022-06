Een synodebesluit dat Nieuwsuur haalt

Het is opmerkelijk dat een synodebesluit op een zaterdagavond in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur wordt besproken. Het standpunt van een meerderheid in de christelijk-gereformeerde synode over de vrouw in een kerkelijk ambt is kennelijk belangrijk nieuws. Dominee Hans van Vulpen uit Urk lichtte dat standpunt toe. Trouw aan Gods Woord is het uitgangspunt, met name de ‘zwijgteksten van Paulus’ worden genoemd.