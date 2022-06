Nederland gaat niet méér wapens leveren aan Oekraïne (ND, 20 en 21 mei). Vanaf 2015 tot 2020 heeft Nederland voor miljoenen euro’s aan wapentuig geleverd aan Indonesië, een land dat bezig is met een geleidelijke genocide op de Papoea’s. Dat betreft een volk waar Nederland veel aan heeft beloofd, niets van waar heeft gemaakt, in de steek heeft gelaten. En dus ook nog wapenleveranties uitvoert aan de onderdrukker van dit volk. Pogingen om Kamerleden te bewegen een motie in te dienen die de bewuste wapenleveranties doen stoppen zijn gestrand. Ik heb een advies: stop de wapenleveranties aan Indonesië en stuur ze door naar Oekraïne.