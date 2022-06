Bij de Belastingdienst was sprake van institutioneel racisme. Het zal lang duren voor het vertrouwen terug is, denken commentatoren.

‘Het hoge woord kwam er eindelijk uit na drie jaar van onderzoek en vele semantische discussies over de discriminerende fraudebestrijding van de Belastingdienst. Staatssecretaris Van Rij, verantwoordelijk voor belastingen, gaf deze week formeel toe dat er bij zijn dienst jarenlang sprake is geweest van institutioneel racisme.

(...) Toch is het goed dat het kabinet institutioneel racisme in de overheidsorganisatie erkent. Want opsporingsmethoden uitsluitend baseren op iemands etniciteit is fout. Dat ronduit toegeven kan helend werken voor slachtoffers. Het geeft tegelijkertijd aan hoe urgent een cultuurverandering bij de Belastingdienst is. Dat het kabinet daarnaast gaat onderzoeken hoe institutioneel racisme in de toekomst strafbaar kan w..

