Het is Pinksteren óf porno

Heel veel christenen kijken geregeld porno, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad (ND, 28 mei). Ontrouw aan het onderwijs van Jezus lijkt algemeen (zie Matteüs 5 vers 27 en verder). Zou Jezus nu nog wel ‘met ons’ willen zijn, in ons midden? Of staat Hij buiten? Hebben wij de pinkstergeest wel of niet?

De Geest kwam niet op iedereen in Jeruzalem. Alleen zij die Jezus in álles waren gevolgd werden vervuld en daarna allen die zich bekeerden tot Hem. Zulke mensen wil Jezus met zijn Geest bijstaan en helpen zonden te overwinnen. Het was en is: óf Jezus, óf de zonde.

Het helpt als je dit steeds duidelijk stelt: ik kies ervoor Jezus over mij te laten heersen óf de zonde (bijvoorbeeld porno). En: als ik voor de zonde kies, jaag ik Jezus weg uit mijn hart en leven.

Jezus zegt het zo: wie zijn bezit, familie of leven (of pornolusten) belangrijker vindt dan Mij, is Mij niet waardig (Lucas 14 vers 26 en verder; Matteüs 16 vers 24). Hij wil je met zijn Geest echt helpen om als burger van zijn Koninkrijk te leven, maar alleen als je jezelf echt aan H..

