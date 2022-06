Zo’n logisch product is porno niet

Volgens Simon Janssen moeten we erkennen dat porno een ‘logisch’ product is, dat ontzettend veel mensen prikkelt en aanspreekt’ (ND, 28 mei). Je kunt porno kijken plaatsen in het rijtje van tabak, alcohol, drugs, eten, shoppen en de vele andere verslavingen die mensen ontwikkelen.

Maar ‘logisch product’ is een rare term voor iets wat aan mensen wordt opgedrongen door de manier waarop de digitale marketing werkt. Niemand schaamt zich om bier, wijn of suiker op tafel te zetten. Maar je zet in gezinsverband geen pornofilm op. De logica daarvan zal niemand kunnen inzien.

Ik denk dat het woord ‘logisch’ misplaatst is, sterker nog: ik denk dat deze term eerder past bij een al jarenlang gevoerde lobby. Die ‘seksuele vrijheid’ boven seksuele veiligheid en seksuele gezondheid plaatst. Zie ook het boek Seks voor iedereen van Arjet Borger. Zij heeft ontdekt dat er in Nederland al tientallen jaren een lobby voor de rechten op seksuele vrijheid bestaat die er niet is in andere landen. Deze wordt gevoerd door hetze..

