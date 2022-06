Een vrede zonder zege is hoe dan ook vernederend voor Rusland

Ook als de oorlog in Oekraïne zou resulteren in een nieuw Congres van Wenen (1814-1815), na een Russische nederlaag, zal Moskou niet vreedzaam worden. Toch lijkt zoiets de beste optie, schrijft Sander van Walsum.

De Russische president Vladimir Poetin woont in mei een militaire ceremonie nabij het Kremlin bij om de overwinning op nazi-Duitsland te gedenken. (beeld epa / Anton Novoderezhkin)

Misschien is het geen toeval dat juist de Franse president Emmanuel Macron Rusland wil behoeden voor een vernederende vrede. Want Frankrijk heeft in zijn veelbewogen geschiedenis volop ervaring opgedaan met uiteenlopende vredesregelingen: aan de ene kant van het spectrum de milde vrede van 1815, die het Europese continent lange tijd vrijwaarde van grote oorlogen.

Aan de andere kant de ‘wurgvrede’ van Versailles – in 1919 na de Eerste Wereldoorlog opgelegd aan de verliezers – waarmee de kiemen voor een volgende wereldoorlog werden gelegd.

In het eerste geval profiteerde Frankrijk, na de napoleontische oorlogen die bijna een kwart eeuw hadden gewoed, van het streven naar rust en stabiliteit van de geallieerde overwinnaars. Engeland en ..

