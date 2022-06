We moeten het verlies van kwaliteit in de zorg accepteren

Om met name de ouderenzorg in de toekomst overeind te houden moeten professionals nadrukkelijk leren samenwerken met naasten en vrijwilligers. Dat vraagt om een brede maatschappelijke discussie, vindt Ben Post.

In Voorst werd in juli 2020 gedemonstreerd tegen de gedwongen verhuizing van zes dementerende bewoners van een wooncentrum. 'De stijgende zorgvraag (...) heeft een geweldige impact op de samenleving (...).' (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)

De mate waarin zorgorganisaties goed opgeleide zorgprofessionals aan zich weten te binden is bepalend voor de kwaliteit van geleverde zorg. Maar is dit nog houdbaar op de langere termijn?

Het aantal ouderen groeit fors. De stijgende zorgvraag die hieraan verbonden is, heeft een geweldige impact op de samenleving en ons zorgstelsel. Op dit moment is er al een tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden, in 2031 zal dit tekort bijna drie keer zo groot zijn als nu.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bracht in mei het adviesrapport Anders leven en zorgen uit, waarin gepleit wordt voor een fundamentele omslag in denken tussen formele en informele zorg.

Formele zorg is de zorg die gegeven wordt door zorgprofessionals. Onder informele zor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .