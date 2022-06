Alzheimer valt helemaal niet mee

Professor Frans Verhey zegt dat de werkelijkheid van alzheimer meestal erg meevalt, dat je er mee moet leren leven en je best een betekenisvol leven kunt leiden als je alzheimer hebt (ND, 25 mei). Als partner van een man met alzheimer durf ik te zeggen dat het helemaal niet meevalt. De totale ontreddering als alles in zijn eigen huis onbekend is. Steeds weer het verdriet als hij voor de zoveelste keer hoort dat zijn ouders niet meer leven. De angst of zijn vrouw wel thuiskomt, terwijl ze vlak naast hem zit. Het totaal afhankelijk zijn van anderen. Mijn vrolijke flierefluiter zit nu vol zorgen en angsten. Regelmatig grijpt hij naar zijn hoofd en roept angstig: ‘Ik word gek, ik word gek!’ Hij kan niet meer, of maar heel even, met gesprekken meedoen, terwijl hij altijd contact zocht met mensen.