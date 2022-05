Dreigend scenario: scholen met leerlingen met rijke ouders organiseren wel mooie reizen en andere scholen niet

Twee weken geleden was ik voor de achttiende keer met 53 leerlingen uit 5 VWO in Zuid-Limburg. Bètakamp. We doen daar al die bèta-/science-/nerd-dingen die we op school lastig kunnen doen. Blauwdrukken, raketten schieten, we bezoeken een mijn en nog veel meer. Ondertussen hebben we het goed. Mooie gesprekken, fijne inzichten over en weer, er ontstaan ‘verkeringen’, we maken muziek, we doen karaoke, we slapen niet veel en genieten van het Limburgse landschap. De leerlingen kijken hier al maanden naar uit. We mogen weer!

Tot zover het goede nieuws. Want het kan zomaar zijn dat dit meteen het laatste bètakamp was. Sinds augustus 2021 geldt namelijk dat leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage voor ‘extra activiteiten’ niet b..

