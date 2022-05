Ook moslims onderkennen Jezus’ kracht

Na Hemelvaart kan dat dus. Jezus geeft kracht, zo lezen we in deze ‘Stilgezet’.

In gesprekken met moslims merk ik dat ook zij kracht aan Jezus toekennen.

Zij ontlenen dat aan Soera 3 vers 49, een passage uit de Koran: ‘ik genees de blindgeborene en de melaatse, en maak de doden levend’.

Uitgerekend deze dinsdag is er in Kampen een congres over ‘Moslims als buren’. Het heeft als bedoeling samen te kijken naar vruchtbare manieren om als christenen en moslims in de samenleving met elkaar om te gaan.

