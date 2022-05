Houdt de rechtsstaat het wel? De kaarten lijken nu compleet anders te liggen

Op 24 januari 2021 was het centrum van Eindhoven toneel van ernstige rellen, waar extreemrechtse groepen mede de hand in hadden. Het rechts-extremisme wordt momenteel gezien als 'de grootste bedreiging voor onze rechtsstaat'. (beeld epa / Rob Engelaar)

Ernst Hirsch Ballin, wetenschapper, voormalig minister van Justitie en CDA-coryfee, is erg bezorgd over onze democratische rechtsstaat. Dat blijkt onder andere uit een interview met hem in de Volkskrant en een opiniebijdrage in het Nederlands Dagblad (14 mei).

Volgens hem ontbreekt het de samenleving aan burgerschap en de Haagse politiek aan leiderschap. Hij waarschuwde daar al een jaar of tien, vijftien tevergeefs voor. Het ging juist van kwaad tot erger. Liggen de kaarten nu anders?

Ondanks zijn sombere analyse gelooft Hirsch Ballin dat we met elkaar de rechtsstaat overeind zullen houden. Vanwaar dit optimisme? Omdat, zo zegt hij in het interview, het overgrote deel van de samenleving tijdens de coronapandemie vertrouwen had in het test-..

