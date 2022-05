Investeer over de volle breedte in mensen die kúnnen en wíllen werken

De recordkrapte op de arbeidsmarkt remt de economie. Of het nu gaat om personeelsgebrek op Schiphol, in de zorg, de kinderopvang, op scholen of in de horeca. De laatste tijd wordt weer serieus gepraat over de inzet van arbeidsmigranten, denk aan arbeiders uit het oosten van Europa en van buiten Europa, of aan kennismigranten voor de techsector.

In het najaar van 2019 werd in Den Haag geprotesteerd tegen de afbraak van de sociale werkvoorziening. Een motie om weer te investeren in de groep kwetsbare werknemers is Kamerbreed aangenomen maar wacht op uitvoering. (beeld anp / Remko de Waal)