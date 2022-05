Staar niet naar de hemel, maar ga aan het werk

De beschrijving van Jezus’ hemelvaart in het Bijbelboek Handelingen bevat een indringend beeld: de leerlingen die blijven staren naar de wolk die Jezus aan hun zicht heeft onttrokken. Engelen sporen hen vervolgens aan om terug te keren naar Jeruzalem en daar de komst van de Geest te verwachten. Het is duidelijk: Jezus is niet meer bij hen en zijn Geest is nog niet uitgestort.

De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gekenmerkt door twee dingen: afwezigheid en verwachting. Het staat daarmee symbool voor een ervaring die je ook na Pinksteren gemakkelijk kunt hebben. Waar is Jezus in deze wereld? Lijfelijk is Hij niet bij ons en zijn Geest lijkt eveneens afwezig.

bruut geweldHet was een gevoel dat mij bekroop bij het nieuws van de afg..

