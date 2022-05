Zo ziet lang wachten eruit op de drukke luchthaven Schiphol. Denk nog even terug aan de verplichte anderhalve meter in coronatijd. Hoe lang zouden de rijen dán wel niet geweest zijn? Het ongeduld en tegelijk het lijdzame wachten zit treffend opgesloten in het opeengepakte beeld van mensen in een strakke wachtlijn. Volg hiervoor de kijklijn van de mensen. Links begint die met de man in het grijze vest met opgestroopte mouwen. Hij kijkt langs de rij: ‘Hoe lang nog?’ De vrouw in het geel, leunend op het paaltje en het hoofd net iets opzij, probeert het via die weg in te schatten. Voor haar, met tas over de schouder staat een vrouw, de benen stevig gespreid, zo van: ‘Kom op!’ Met naast haar een man met de handen in de zij: ‘Jongens, wat duurt dit lang’. Het zijn minieme bewegingen van protest. Kijk naar de mevrouw die achter de in het geel geklede dame staat. Synchroon met haar voorgangster, heeft ze de rechtervoet al wat omhoog gezet, klaar om te lopen, zodra het kan. Een vakantieganger heeft zijn korte broek vast aangetrokken. Slim, dat scheelt omkleden straks.