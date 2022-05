‘Christelijke studenten worstelen tot tranen toe met porno’ (ND 27 mei 2022). Wat ik hen zou willen zeggen: 1. Geef toe, dat seks soms heel lastig kan zijn. 2. Wees blij, dat je seksuele gevoelens kent. Je bent normaal. 3. Dank de Here ervoor. 4. Ja, dan ken je óók verleidingen. 5. Praat met Hem ook dáárover. 6. Besef dat je bij porno naar je naasten kijkt. 7. Neem iemand in vertrouwen, aan wie je telkens weer je kijken naar porno belijdt. 8. Neem een filter op je internet. 9. Lees goede boeken over seksualiteit. 10. Til niet te zwaar aan zo nu en dan zelfbevrediging.