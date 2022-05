Het heil voor Schiphol moet van helder denkend rechts komen: minder overheid, meer markt

Tussen de bedrijven door, terwijl wachtende vliegtoeristen zich als ontheemden bekreunden, kocht het kabinet deze week nog maar eens voor 220 miljoen euro aandelen bij in Air France-KLM. Alsof er geen weg terug is: de staat en het vliegbedrijf zijn met huid en haar verbonden, schrijft Sjirk Kuijper in zijn analyse.

‘Ik snap de frustratie van mensen die vijf uur in de rij hebben gestaan, en daardoor soms helemaal niet meer met vakantie kunnen. Tegelijkertijd is dat nooit reden om dan op de vuist te gaan. Laten we ons ook daar gewoon beheersen.’

Als plaatsvervanger van premier Rutte verzorgde Wopke Hoekstra woensdag de persconferentie na de ministerraad. En ‘dus’ kreeg hij vragen over wat deze weken de grootste nood van Nederland lijkt te zijn: lange wachttijden en grimmige, chaotische taferelen op Schiphol. Je zou daar als kabinet ook wat gereserveerder op kunnen reageren; als er in de Efteling geleden wordt in de soms urenlange rijen voor de Python is dat ook geen regeringszaak.

Maar de luchtvaart en de overheid zijn in dit land vanouds met dui..

