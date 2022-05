Voor Air France KLM zou het een uitkomst zijn om ook te land en ter zee actief te zijn

De Franse containerrederij CMA CGM maakte pas bekend een alliantie te vormen met Air France-KLM, dat aan de hand van de staat voortsukkelt. Toch is die hand van de staat geen luxe.

De rederij krijgt een belang van 9 procent in het luchtvaartbedrijf. CMA CGM wil op die manier actief worden in de hele logistieke keten. En Air France KLM ontving de partner in turbulente tijden met open armen.

Eerder combineerde het Deense Maersk al zee- en luchtvervoer met de oprichting van Maersk Air Cargo. ’s Werelds bekendste containervervoerder presenteert zich sindsdien met de dure term logistics integrator. Doel is om in de toekomst verliezen bij de ene vervoerstak met de opbrengsten van de andere tak te compenseren. Zo leed Air France KLM in de afgelopen twee jaar door de lockdowns een megaverlies van 10 miljard euro, terwijl CMA CGM door de explosieve stijging van de containerprijzen juist een superwinst van 20 mi..

