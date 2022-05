Kerken doen met engelengeduld al veel voor vluchtelingen met status

Gert-Jan Segers doet de oproep om als lokale ChristenUnie-volksvertegenwoordigers kerken te betrekken bij het opvangen van statushouders (ND, 23 mei). In Barendrecht zijn kerken al zes jaar actief.

De realiteit van vandaag is dat er dertienduizend statushouders in uitpuilende asielzoekerscentra leven, die daar niet weg kunnen, omdat er voor hen geen woning beschikbaar is. In Barendrecht is sinds de vluchtelingenstroom uit Syrië, eind 2015, vanuit de kerken een Platform Opvang Statushouders actief. Vrijwilligers maken hier het verschil.

zeventig

Tot 2015 kwamen ongeveer dertig statushouders per jaar naar Barendrecht. Met de toestroom van in 2015 gevluchte Syriërs stegen die aantallen naar gemiddeld zeventig statushouders per jaar. De lokale overheid biedt Vluchtelingenwerk per statushouder een budget. In 2015 bleek dat alle opvang van statushouders werd uitbe..

