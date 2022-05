Stel ook onderzoek in naar oorlogsmisdaden in Jemen. Dat heeft aantoonbaar effect

Terecht worden oorlogsmisdaden in Oekraïne nu onderzocht door de VN. Maar het kabinet moet zich ook sterk maken voor het opnieuw instellen van zo’n onderzoek in Jemen, waar in de oorlog al zeer veel burgerslachtoffers zijn gevallen.

Van 2017 tot 2021 is in Jemen onderzoek gedaan naar oorlogsmisdaden - uitgevoerd door de VN, net als in Oekraïne nu. Als gevolg van dit onderzoek en de media-aandacht die dat kreeg, nam het geweld en dus ook het aantal burgerslachtoffers, soms behoorlijk af. Dat is een reden om het onderzoek voort te zetten. (beeld Epa/yahya Arhab)