Wachten op de overheid

In het ND van 14 mei stond een politieke analyse onder de titel ‘Wachten, wachten, nog even geduld’. Dat was de reactie van de regering tijdens de bespreking rond de stand van zaken ‘afhandeling toeslagenaffaire’ en in het bijzonder de uithuisplaatsing van kinderen die van dit rijksbeleid de dupe zijn. Wachten is het ‘stopwoord’ van de regering in meer zaken die burgers raken. Onder andere de afhandeling van de gedupeerden in het aardbevingsgebied in Groningen. Maar de burgers die ‘dupe’ zijn van de spaartaks, kunnen binnen enkele maanden rekenen op de volledige vergoeding. Waarom moeten deze laatsten, die financieel erg ruim ‘in het jasje’ zitten en in de procedure gebruik konden maken van dure advocaten, zo snel worden gecompenseerd? Laat hen achteraan sluiten in de rij van gedupeerden. Zorg eerst dat de slachtoffers van de aardbevingsschade en toeslagenaffaire worden gecompenseerd voor de geleden schade. Zij hebben het harder nodig dan degenen die een vermogen hebben. Of blijkt hier weer dat bij het rijksbeleid rijken voorrang hebben boven de ‘armen’? En is het niet verrassend dat partijen die zeggen christelijk-sociaal bewogen te zijn hiermee instemmen? Daarvan verwacht ik een andere opstelling, niet alleen mooie woorden (oude bestuurscultuur), maar ook daden (nieuwe bestuurscultuur).