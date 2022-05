In de overdenking die Reinier van Lanschot hield voor het Vrijzinnig centrum Amsterdam (verkort weergeven in het Nederlands Dagblad, 19 mei) vind ik veel waarmee ik kan instemmen. Waar dat niet meer lukt, is waar hij zegt zich geïnspireerd te weten door de filosoof Spinoza en diens woord: Deus sive natura, God oftewel de natuur.