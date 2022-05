Mijn mening: Het is tijd voor nieuwe feestdagen

Veel officiële feestdagen in Nederland zijn georganiseerd rond christelijke hoogtepunten. Terwijl er in Nederland steeds minder mensen christelijk zijn. Is het misschien tijd om deze dagen te vervangen?

Elke dag feest

Irene Plas, voorzitter CDA Brunssum en vakdocent Engels

Ik denk dat het goed is als de feestdagen de huidige diversiteit in ons land weerspiegelen en een mooie vertaling zijn van een inclusieve en interreligieuze samenleving. Angst is geen goede raadgever om krampachtig vast te houden aan wat ooit was. Het toevoegen van een aantal feestdagen uit de meest voorkomende godsdiensten in ons land, biedt kansen voor het bouwen van bruggen en meer vrije dagen (hoera!). Onze identiteit en roeping als christen hangen gelukkig niet af van ‘onze’ feestdagen, maar van het dagelijks blijmoedig handen en voeten geven aan geloof, hoop en liefde. En dan is élke dag een feestdag!

Uitdelen

Klaas Jan Hoff, akkerbouwer

Alle christelijke feestdagen ..

