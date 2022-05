Wat een leerzame en verhelderende stellingen over plezierige seks (ND, 21 mei, bijlage Zaterdag)! Mooi dat er zo open over geschreven kan worden in het Nederlands Dagblad en ook heel mooi dat veel (jonge) christenen ‘goed willen worden in seks’. Toch ervaar ik wel een gemis in deze artikelen: waar is de Schepper van al dat moois gebleven? Juist in een christelijk betrokken krant als het ND, had ik een koppeling tussen goede seks en de Schepper wel verwacht te lezen. Daarom alsnog een voorzetje mijnerzijds: Leve goede seks! Dat is een eerbetoon aan God. <