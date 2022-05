Het échte probleem rond seksualiteit

Met verbazing en gemengde gevoelens hebben wij de krant van zaterdag 14 mei gelezen. Het onderwerp seks en seksualiteit werd uitgebreid behandeld. Op zich is dat geen verkeerde zaak, maar de manier waarop deed ons toch de wenkbrauwen fronsen. In grote lijnen wordt dit onderwerp besproken in de lijn van ‘de mens en zijn gevoel’. Grote afwezige was onze hemelse Vader en zijn Woord waarin we lezen dat de seksualiteit een prachtig geschenk is van God aan één man en één vrouw binnen het huwelijk. Helaas is de werkelijkheid dat er veel mis kan gaan op het gebied van seksualiteit. Toch blijft het echte probleem dat de leer van de Bijbel wordt losgelaten. De wereldse invloed op het gebied van seksualiteit komt de gezinnen en de kerk binnen zonder dat er alarmbellen afgaan, we worden meegenomen in een denkwijze die niet conform de Bijbel is. Durven we nog te zeggen dat seks thuishoort in een verbintenis tussen man en vrouw? Wij leven in een oversekste samenleving, alles draait om seks, met als gevolg dat het intieme cadeau van God aan de mens niet meer veilig is. Wij hopen en bidden dat ons nageslacht, en velen met hen, zich zullen willen houden aan de liefdevolle aanwijzing vanuit de Bijbel om op deze manier écht te kunnen genieten van de seksualiteit tussen man en vrouw in het huwelijk door God ingesteld.