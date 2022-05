Gasprijs heeft gevolgen voor kunstmest

Aardgas is een belangrijk wapen in de politieke relatie tot Rusland. Natuurlijk denken we bij aardgas primair aan onze kachel en kookplaat, maar een belangrijk deel van de landbouw is afhankelijk van kunstmest, gemaakt van aardgas volgens het ‘Haber-proces’. De geestelijke vader van dit proces is Fritz Haber, een Duitse chemicus en Nobelprijswinnaar vanwege de kunstmest, maar ook bedenker van de gemeenste gifgassen uit de Eerste Wereldoorlog. Door de hoge gasprijzen ligt de aanmaak van kunstmest al een tijdje stil of staat op een laag pitje. In Nederland verbruikt de grote producent Yara Sluiskil zo’n 1,9 miljard kubieke meter aardgas per jaar. De voorraad is niet onbeperkt. Op termijn zijn er tekorten te verwachten. Dat zal zijn doorwerking hebben op de teelt van veel gewassen, met alle gevolgen van dien. Dan loert er nog een tweede gevaar. De andere belangrijke basisstof voor kunstmest is fosfaat. Veel ervan komt uit Marokko, China en de VS. Maar ook die voorraden zijn niet onbeperkt. Ook hier loert het gevaar van politieke manipulatie van deze voorraden als strijdmiddel. Hoge gasprijzen en een dreigend gebrek aan fosfaten kunnen een gevaarlijke mix gaan vormen in de continuïteit van de wereldvoedselvoorziening. Het huidige spelletje van aan gaskranen draaien of ermee dreigen is wellicht gevaarlijker dan menigeen denkt.