Wordt het niet eens tijd om ons biertje gewoon zelf te halen?

De welvarende Nederlander wil dat alle producten naar hem worden toegebracht: van een biertje tot een paar schoenen. Deze westerse luxe is een van de redenen van de druk op de arbeidsmarkt.

Een horeca-ondernemer in Amersfoort moest vorige week zijn tent sluiten vanwege te weinig personeel. (beeld anp / Ramon van Flymen)

Er zijn vele redenen voor de krapte op de arbeidsmarkt. En met name die in de horeca, waar het grootste, zij het minst ontwrichtende knelpunt is ontstaan.

Een daarvan is dat het hele volk zich als een elite gedraagt. Vroeger kon alleen de aristocratie zich permitteren om aan tafel te worden bediend. Nu iedereen. De bruine kroeg waar de klant zelf naar de tap liep om te bestellen bij een alleenwerkende kastelein, die met opengedraaide tap vijftien opeengestapelde glazen Heineken met een perfecte schuimkop tapte, sterft uit. Daarvoor in de plaats is het grand café gekomen, waar een ober aan tafel de bestellingen opneemt.

En die zijn niet bepaald tijdvriendelijk. Geen ‘vier koffie en een thee’ meer, maar één cappuccino, één latte, een espress..

