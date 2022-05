Finland en Zweden willen toetreden tot de NAVO. Waarom is Erdogan daar tegen?

Zweden en Finland hebben op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel samen de formele aanvraag ingediend om lid te worden van de westerse militaire alliantie. Turkije, sinds 1952 lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ligt echter dwars. Buitenlandse commentatoren zijn kritisch over de Turkse tegenwerking.

De Amerikaanse president Joe Biden (midden) verwelkomt de Finse president Sauli Niinisto (links) and de Zweedse premier Magdalena Andersson in het Witte Huis. Hij steunt hen in hun streven naar NAVO-lidmaatschap. (beeld afp)