Een visioen voor in acute nood

Dit is een samenvatting van de preek die de niet-gelovige schrijver en journalist Joris Luyendijk zondag hield in de Oude Kerkgemeente te Amsterdam onder de titel ‘Het Hoge Woord’. Openbaring 21 stond er op het leesrooster.

‘De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.’ Zo begint Openbaring 21, met een visie of visioen van het paradijs. ‘De eerste hemel en de eerste aarde’ zal zijn voorbijgegaan, ‘en de zee is niet meer’. Er is nu een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, vervolgt Openbaring, waarin God alle tranen van de ogen zal afwissen. De dood zal niet meer zijn, ‘geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn’.

Deze frases moeten, in verschillende verwoordingen, vertalingen en uitleg, generaties hebben getroost en geïnspireerd, eeuw in, eeuw uit, toen een kerk als deze nog vol liep, tot in de twintigste eeuw. Dit waren tijden waarin het noodlot nog op zo veel manieren ieder moment kon toeslaan, en het leven van velen misschien niet eenzaam was, maar wel arm, akelig, bruut..

