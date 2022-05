Rechter beziet de opvoedsituatie

Archiefbeeld uit 2020 van een protest vanuit de jeugdzorg aan het adres van toenmalig justitieminister Sander Dekker. 'Kinderen worden (...) alleen uit huis geplaatst als dit noodzakelijk is in het belang van hun verzorging en opvoeding. Doorgaans is sprake van een onveilige opvoedsituatie (...).' (beeld anp / Robin Utrecht)

Lang heb ik geaarzeld om deze brief te schijven, want rechters spreken door hun uitspraken en niet door ingezonden stukken. Het debat dat de laatste weken in de media en in de politiek wordt gevoerd, getuigt echter van een zodanig tenenkrommende eenzijdigheid en onkunde dat enig weerwoord noodzakelijk is.

Als kinderrechter heb ik vele machtigingen tot uithuisplaatsing afgegeven (overigens heb ik die ook wel geweigerd), maar nog nooit heb ik een machtiging afgegeven vanwege een belastingschuld of een conflict met de Belastingdienst.

huiselijk geweld

Kinderen worden immers alleen uit huis geplaatst als dit noodzakelijk is in het belang van hun verzorging en opvoeding.

Voordat tot een uithuisplaatsing wordt overgegaan is er – acute situaties da..

