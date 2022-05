Hoe denken moslims over abortus? Islam rekent met prenatale stadia

Hoe denken moslims over abortus? De islam erkent de waarde van ongeboren leven: anti-abortus is ook hier niet anti-vrouw. Nogal wat moslimgeleerden houden in hun oordeel wel rekening met het stadium waarin het ongeboren leven verkeert.

Demonstratie tien jaar geleden in Istanboel tegen inperking van abortus tot vier weken. De Turkse premier Erdogan had abortus moord genoemd. Uiteindelijk is de limiet van tien weken toch niet ingekort. (beeld afp / Bulent Kilic )