We willen ongeremd blijven consumeren, de SUV bewijst het

Nooit had ik kunnen denken dat ik nog eens zou vallen voor de theorieën van Herbert Marcuse (1898-1979). In mijn studententijd was filosoof Marcuse, met zijn kritiek op het westerse kapitalisme, op de gereformeerde studentenvereniging een beetje verdacht, want neomarxistisch. Dat type denken was in het tijdperk van de ‘Koude Oorlog’ niet bepaald een aanbeveling.

Ruim veertig jaar verder in de tijd is het communisme als ideologie morsdood, het consumentisme daarentegen beleeft gouden tijden. Recent interviewde ik schrijfster Marian Donner over haar boek De grote weigering, een term van Marcuse. Zij tekent in haar pamflet met grote scherpte hoe actueel Marcuses maatschappijkritiek is. De kern van zijn kritiek is dat de mens wordt aangezet tot eindeloos consumeren, voornamelijk door de alom aanwezige reclame. Dat wakkert hebzucht aan wat weer de motor is van ongeremde economische groei. Een ander kernpunt is dat we in onze hoogtechnologische samenleving vooral denken in oplossingen. Het maakt niet uit hoe groot het probleem is, de techniek zal wel voor een oplossing zorgen. Met dat gemakzu..

