Liefde geef je

Gerard ter Horst citeert het synodebesluit van de Christelijke Gereformeerde Kerken over de vrouw in het ambt (ND, 16 mei), waarin de synode (die in meerderheid tegen is) vraagt aan de kerken/classes om geen eigen wegen te gaan op het gebied van vrouw en ambt. Ze legt daarbij de nadruk op ‘vanwege zonde tegen ten diepste de liefde’.

Wat mij opvalt, en ik heb het bij mijn weten nog nooit anders gezien of gelezen, is dat de liefde altijd gevraagd wordt ván de tegenpartij en nooit, dat men zelf liefde geeft áán de tegenpartij. Moet dat niet te denken geven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .