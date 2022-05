Volt-voorman Reinier van Lanschot: ‘Kleine goede daden hebben zin in tegengaan van klimaatverandering’

‘Toen u dit voor één van mijn minste broeders en zusters hebt gedaan, deed u het voor Mij.’ (Mattheüs 25 vers 40)

We leven in een wereld waarin het soms lijkt alsof verandering alleen tot stand komt door grote gebaren van belangrijke mensen, maar Jezus brengt het terug tot de essentie: ‘Als jij het goede doet voor jouw naasten dien je het hoogste doel.’

De mens verstoort de natuur. De biodiversiteit neemt in hoog tempo af. Per jaar sterven er nu duizenden soorten uit. Van de acht miljoen levende soorten is de verwachting dat er één miljoen uitsterven in de volgende generatie. Als we op deze voet doorgaan, dan zal de zesde massa-extinctie zich de komende eeuwen versnellen. De ‘Dag des Oordeels van de natuur’ lijkt dichtbij.

balansDit prob..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .